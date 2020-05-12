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Синоптики пообещали россиянам "неоднородное" лето

Новости. Вечерняя столица
19:10, 12 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", – уточнил синоптик.

В июне, согласно долгосрочному прогнозу, выше нормы средняя месячная температура может быть на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов, а также в Тыве, пишет "Российская газета".

В европейской части России, в том числе в Москве, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

На западе Центрального и Северо-Западного округов возможен дефицит осадков. А вот много дождей прогнозируется на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа.

Июль в центре европейской территории тоже должен быть в пределах нормы. Выше нормы средняя температура июля ожидается в Хабаровском крае и на Камчатке.

Дефицит осадков возможен на востоке Северо-Западного округа, в Приволжском округе, на западе Уральского округа. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа.

А вот август ожидается на больше части европейской территории более теплым, чем в 2019 году.

Выше нормы средняя температура воздуха также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.

В столичном регионе в последний месяц лета может быть не только тепло, но и довольно засушливо. Мало дождей может выпасть на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на северо-востоке Уральского округа и в центральных районах Красноярского края. Избыток осадков наиболее вероятен в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

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