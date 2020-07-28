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Международный хоровой конкурс "Vivat, мальчишки!" пройдет дистанционно

Новости. Культура
18:20, 28 Июля 2020
фото: © паблик "Международный фестиваль-конкурс Vivat,мальчишки!"
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Заявки и видеозаписи принимаются до 20 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Международный хоровой фестиваль-конкурс "Vivat, мальчишки!" состоится в новом формате. Жюри оценит выступления коллективов по видеозаписям. 

Видеоролики с выступлениями необходимо высылать на электронный адрес оргкомитета: vivatfest@yandex.ru. Принимаются записи в форматах AVI, MP4, MPG, MPEG.

Видео должно соответствовать следующим требованиям:

- на видеозаписи должны быть видны участники коллектива и дирижер;
- конкурсная программа должна исполняться в формате концертного выступления, без остановок (разрешается использование микрофонов);
- в рамках конкурсной программы возможно использование видеозаписи произведений с различных концертных площадок;
- выступления должны быть записаны не ранее 2019 года.

Съёмка не обязательно должна быть профессиональной. Результаты разместят не позднее 10 декабря на сайте Детской музыкально-хоровой школы и в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

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