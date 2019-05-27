Международный валютный фонд: возможности досрочного выхода на пенсию в России "избыточно щедрые"

Возможности досрочного выхода на пенсию в России "избыточно щедрые", заявили в МВФ.

Сохраняющиеся в России возможности для досрочного выхода на пенсию являются избыточно щедрыми.

Такое мнение экспертов Международного валютного фонда (МВФ) представлено в докладе организации.

"Несмотря на проведенную недавно пенсионную реформу, сохраняются избыточно щедрые возможности досрочного выхода на пенсию", - отмечается в документе.

Согласно закону "О страховых пенсиях", право на досрочный выход на пенсию имеют, в частности мужчины и женщины, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. В том числе, подземные работы, на работы с вредными условиями труда, в горячих цехах, на железной дороге, в качестве водителей грузовых автомобилей, в шахтах, на геологоразведочных работах, лесозаготовках, на судах морского и речного флота, в летно-испытательном составе.

Подробнее по теме досрочного выхода на пенсию читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".