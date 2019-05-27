Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:27, 27 Мая 2019
фото: pixabay

Международный валютный фонд: возможности досрочного выхода на пенсию в России "избыточно щедрые"

Загрузка...

Возможности досрочного выхода на пенсию в России "избыточно щедрые", заявили в МВФ.

Сохраняющиеся в России возможности для досрочного выхода на пенсию являются избыточно щедрыми.

Такое мнение экспертов Международного валютного фонда (МВФ) представлено в докладе организации.

"Несмотря на проведенную недавно пенсионную реформу, сохраняются избыточно щедрые возможности досрочного выхода на пенсию", - отмечается в документе.

Согласно закону "О страховых пенсиях", право на досрочный выход на пенсию имеют, в частности мужчины и женщины, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. В том числе, подземные работы, на работы с вредными условиями труда, в горячих цехах, на железной дороге, в качестве водителей грузовых автомобилей, в шахтах, на геологоразведочных работах, лесозаготовках, на судах морского и речного флота, в летно-испытательном составе.

Подробнее по теме досрочного выхода на пенсию читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-05-27 11:29:48
Так и есть. Просто нас газовая труба как-то спасает.
бюджет
2019-05-27 11:51:17
кир, нас не понять что спасает, скорее всего «новая нефть», т.к. капитализация Газпрома меньше его долгов, так же и Роснефть. Где алмазы и золото? Только Роснефтегаз богат, но куда идёт это богатство - дело темное.
Американец
2019-05-27 11:24:52
вот и проявился тот, кто продавил пенсионную реформу в России - МВФ, а все потому, что страна не полностью суверенна. Депутатишки работают на исполнение международного права
бюджет
2019-05-27 10:58:49
А пенсия то какая щедрая ! Че про её количество не пишут?
zanoza
2019-05-27 10:56:51
И что, теперь нам кредиты не будут давать из-за того что у нас есть такие возможности досрочного выхода на пенсию?
Беня
2019-05-27 10:17:52
А их шо, кто-то спрашивал? МВФ вообще ликвидировать надо :)
Безнадёга
2019-05-27 09:46:14
Этих ......( плохих людей ) из МВФ и близко к России подпускать нельзя , развалят ( уже развалили ) всю экономику и социалку .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
20.05.2019, 11:33
Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

Аналитика

Сегодня 12:49
Обществоведение
Шунгит – как новый бренд Карелии
На набережной Варкауса в Петрозаводске открылся презентационный центр "Шунгит", посвященный уникальному минералу, добываемому в Карелии.
"Баренц Групп" поможет переехать в квартиру мечты без хлопот
Сегодня 11:56
"На этом же не заработать" 3
Сегодня 09:56
"Сохранить все памятники деревянного зодчества нам не удастся"
24.05.2019 14:47
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 22
22.05.2019 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 1
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 4
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

Фестиваль "Город моей мечты" в Петрозаводске
Сегодня 09:46
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»