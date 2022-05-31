Microsoft значительно сократит свой бизнес в России

Американская компания Microsoft приняла решение существенно сократить свою деятельность в России в связи со специальной военной операцией на Украине.

Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальное письмо компании. Информацию передает ТАСС.

«Мы приняли решение значительно сократить свой бизнес в России в связи изменением экономических прогнозов и влияния (ситуации на Украине — прим. ТАСС) на деятельность Microsoft в России», — говорится в письме.

Отмечается, что Microsoft продолжит полностью исполнять действующие контрактные обязательства перед российскими пользователями и обещает оказать поддержку более 400 российским сотрудникам, на которых скажутся ограничения. «Мы находимся в непосредственном контакте с сотрудниками, которых коснется принятое решение, и гарантируем им со своей стороны достойное отношение и полную поддержку в это непростое время», — подчеркивается в документе.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций. «Лишение этих учреждений обновлений ПО и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей», — приводит агентство Reuters слова главы компании Брэда Смита.

По итогам прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022 премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IТ-компаний.