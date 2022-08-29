МИД России начал работать над отменой туристических виз для иностранцев

Президент России ранее предложил расширить практику безвизового въезда туристических групп в РФ.

МИД России взял в оперативную проработку поручение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно. Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства во вторник предложил расширить практику безвизового въезда туристических групп в РФ, отметив, что это пойдет только на пользу. В вопросах визового режима с другими странами, по словам Путина, России не стоит «цепляться за взаимность».