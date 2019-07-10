Мигранта с временной пропиской в Карелии подозревают в изнасиловании женщины

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Инцидент произошел в Ленобласти после совместной пьянки.
Мигранта из Молдавии подозревают в изнасиловании жительницы Ленобласти после совместной пьянки, пишет ФАН.
В полицию 9 июля обратилась 35-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. По словам пострадавшей, она распивала алкогольные напитки с приезжим.
31-летний мужчина не судим, приехал в Россию на заработки, временно зарегистрирован в Карелии. Правоохранители задержали подозреваемого, ведется проверка инцидента.
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