Миграционная служба Финляндии затягивает рассмотрение заявлений иностранных специалистов на получение вида на жительство

Финские чиновники объясняют проволочки нехваткой персонала.

Миграционная служба Финляндии почти вдвое увеличила срок рассмотрения заявлений на получение вида на жительство в стране для иностранных специалистов. Как сообщает финская телекомпания Yle, в нынешнем году срок рассмотрения таких заявлений в среднем составляет 52 дня.

В миграционной службе проволочки с выдачей вида на жительство квалифицированным кадрам из-за рубежа, в которых нуждается Финляндия, объясняют нехваткой персонала. В то же время, как отмечает Yle, практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.