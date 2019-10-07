10:44, 07 Октября 2019
Миграционная служба Финляндии затягивает рассмотрение заявлений иностранных специалистов на получение вида на жительство
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Финские чиновники объясняют проволочки нехваткой персонала.
Миграционная служба Финляндии почти вдвое увеличила срок рассмотрения заявлений на получение вида на жительство в стране для иностранных специалистов. Как сообщает финская телекомпания Yle, в нынешнем году срок рассмотрения таких заявлений в среднем составляет 52 дня.
В миграционной службе проволочки с выдачей вида на жительство квалифицированным кадрам из-за рубежа, в которых нуждается Финляндия, объясняют нехваткой персонала. В то же время, как отмечает Yle, практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.
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