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Новости. Экономика
10:44, 07 Октября 2019
фото: Lotta Sundstrom / Yle

Миграционная служба Финляндии затягивает рассмотрение заявлений иностранных специалистов на получение вида на жительство

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Финские чиновники объясняют проволочки нехваткой персонала.

Миграционная служба Финляндии почти вдвое увеличила срок рассмотрения заявлений на получение вида на жительство в стране для иностранных специалистов. Как сообщает финская телекомпания Yle, в нынешнем году срок рассмотрения таких заявлений в среднем составляет 52 дня.

В миграционной службе проволочки с выдачей вида на жительство квалифицированным кадрам из-за рубежа, в которых нуждается Финляндия, объясняют нехваткой персонала. В то же время, как отмечает Yle, практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.  

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Комментарии

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однозначно
2019-10-07 11:04:56
Примечательно, что наша местечковая либерастня не считается в Финляндии специалистами, ибо кроме как плясать вокруг дерева дружбы ничего в этой жизни больше не умеют.
кир
2019-10-07 10:53:57
Пофиг, страдать не буду.
Гость
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