Миграционная убыль в Карелии впервые сменилась приростом

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Отток населения из Карелии, наблюдавшийся в течение многих лет, в начале 2019 года сменился миграционным приростом.
Об этом говорят данные Карелиястата о миграции населения за январь-февраль 2019 года.
За этот период из Карелии уехало 1090 человек, а прибыло 1241. В итоге миграционный прирост составил 151 человек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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