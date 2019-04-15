Миграционная убыль в Карелии впервые сменилась приростом

Отток населения из Карелии, наблюдавшийся в течение многих лет, в начале 2019 года сменился миграционным приростом.

Об этом говорят данные Карелиястата о миграции населения за январь-февраль 2019 года.

За этот период из Карелии уехало 1090 человек, а прибыло 1241. В итоге миграционный прирост составил 151 человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".