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Миграционный прирост населения начался в Карелии

Новости. Общество
09:48, 30 Апреля 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Официальная статистика показала миграционный прирост в Карелии в первом квартале 2021 года.

По данным Карелиястата, число прибывших в республику превысило количество уехавших на 283 человека.

В аналогичном периоде предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль – 91 человек.

Миграционный прирост населения из регионов России составил 153 человека, из-за рубежа – 130 человек.

В январе-феврале прошлого года статистика показала убыль на  57 и  34 человека, соответственно.

Одновременно резко выросла естественная убыль населения - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-30 09:58:26
Это приведёт к социальной напряженности.
Off
2021-04-30 10:21:31
Кира надо отправить на восток, в Сев. Корею ..со всем его зоопарком и тараканами!!! :)
кир
2021-04-30 10:31:32
Off, иди работать, лентяй. Он не будет работать, пока мама его содержит, - сказал умный кот.
Off
2021-04-30 10:50:18
кир, попробуй на кота ..святой водой побрызгать . Тебя ждет сюрприз ! :)
Гость
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