Миграционный прирост населения начался в Карелии

Официальная статистика показала миграционный прирост в Карелии в первом квартале 2021 года.

По данным Карелиястата, число прибывших в республику превысило количество уехавших на 283 человека.

В аналогичном периоде предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль – 91 человек. Миграционный прирост населения из регионов России составил 153 человека, из-за рубежа – 130 человек. В январе-феврале прошлого года статистика показала убыль на 57 и 34 человека, соответственно. Одновременно резко выросла естественная убыль населения - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".