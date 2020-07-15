Михаил Мишустин: "Пик распространения вируса пройден"

Премьер-министр России заявил об улучшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Михаил Мишустин считает, что пик распространения вируса в стране пройден. Выступая 15 июля на очередном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ, российский премьер заявил, что "обстановка объективно улучшается".

"За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%", - сказал Мишустин.

Вместе с тем, он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации не дает властям права расслабляться. "Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь, - подчеркнул премьер-министр РФ. - Это же касается и поддержки регионов. Во многих из них сейчас снимаются временные карантинные ограничения. И уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. Важно не забывать о мерах безопасности".

Глава российского кабинета министров пообещал продолжить практику массового тестирования граждан на коронавирус. "Более того, до 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям", - добавил Мишустин.