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Михаил Мишустин: "Пик распространения вируса пройден"

Новости. Общество
21:05, 15 Июля 2020
фото: правительство.рф
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Премьер-министр России заявил об улучшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Михаил Мишустин считает, что пик распространения вируса в стране пройден. Выступая 15 июля на очередном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ, российский премьер заявил, что "обстановка объективно улучшается".

"За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%", - сказал Мишустин.

Вместе с тем, он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации не дает властям права расслабляться. "Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь, - подчеркнул премьер-министр РФ. - Это же касается и поддержки регионов. Во многих из них сейчас снимаются временные карантинные ограничения. И уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. Важно не забывать о мерах безопасности".

Глава российского кабинета министров пообещал продолжить практику массового тестирования граждан на коронавирус. "Более того, до 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям", - добавил Мишустин.

 

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Комментарии

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Изя
2020-07-15 21:31:53
А у карельского Роспотребнадзора всё по-другому , не успевают за мыслями политиков )))) :)
кир
2020-07-15 21:14:48
В Карелии продолжается. На подъезде основные коронные силы.
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