Михаил Охлопков: «Мы, вероятно, на пороге самой главной битвы с ковидом, битвы тяжёлой и с непредсказуемым результатом»

С приходом «Омикрона» все очень серьезно, в ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков разместил на своей странице тревожный пост, в котором предупредил жителей республики о том, что в конце января ожидается сильный пиковый удар нового штамма коронавируса «Омикрон», и это станет «самой главной битвой с ковидом».

- Мы, вероятно, на пороге самой главной битвы с ковидом. Битвы тяжёлой и с непредсказуемым результатом.

Существует заблуждение, что Омикрон — это «мягкая вакцина» и финальная версия мутации. Разочарую сторонников такой теории. Омикрон часто «бьёт» по детям, которые в большом количестве болеют тяжело. Действительно, инфекция легче, она больше сосредоточена в верхних дыхательных путях и меньше спускается в лёгкие. Но из-за большей заразности смертность в абсолютных цифрах может оказаться той же, что и от «Дельты» – тем более в регионах, где ниже процент вакцинированных.

Россия ещё пока не ощутила всю силу Омикрона, в Карелии мы ожидаем сильный пиковый удар этого штамма в Карелии в конце января.

В России случаи выявления инфицированных предполагаются не менее 100 тысяч в сутки, до 15 млн в неделю. Очередная волна заболеваемости началась после 5 января, и пока ежесуточный прирост достиг 30 тысяч, увеличившись почти в два раза менее, чем за неделю. По прогнозам учёных, в ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых.

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