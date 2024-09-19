Михаил Охлопков поделился лайфхаком для улучшения зрения

Про лайфхак он рассказал на своей странице в соцсетях.
Михаил Охлопков рассказал о полезном упражнении для глаз «Пятна Габора», разработанном японским офтальмологом Руи Хирамацу. Оно особенно подходит тем, кто работает за компьютером.
Необходимо включить таймер на 3 минуты и найти одинаковые изображения на картинке. Если успели быстрее — выполните упражнение снова.
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