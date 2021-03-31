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Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска

Новости. Общество
09:28, 01 Апреля 2021
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поблагодарил за труд Михаила Стоцкого, для которого 31 марта стал последним рабочим днем на посту руководителя петрозаводской поликлиники №1.

Об уходе Михаила Стоцкого из крупнейшей поликлиники Петрозаводска сообщил министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

"Я благодарен ему за плодотворную работу на такой ответственной должности, особенно, во время распространения новой коронавирусной инфекции. Он смог организовать работу поликлиники таким образом, что в этот сложный период медицинская помощь населению оказывалась на достойном уровне, а коллектив учреждения смог в кратчайшие сроки освоить новые методы лечения и диагностики ковидной инфекции", - пишет Михаил Охлопков.

По мнению главы Минздрава республики, знания и опыт Михаила Михайловича будут востребованы в здравоохранении Карелии.

"Мы всегда будем рады слышать его мнение. Спасибо Вам, Михаил Михайлович, за Ваш труд!" – написал Охлопков.

Напомним, в конце прошлого года известный реабилитолог Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача петрозаводской поликлиники №2.

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Комментарии

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Изя
2021-04-01 10:14:29
Вместо Корсакова наверное пойдёт в гору , нужны умные и грамотные специалисты в правительстве ))) ) Сколько ж можно без них ? :)
кир
2021-04-01 10:01:53
Лицо простое, правильное, - сказал кот. И сам правильный.
ромео
2021-04-01 09:41:27
наконец-то
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