Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поблагодарил за труд Михаила Стоцкого, для которого 31 марта стал последним рабочим днем на посту руководителя петрозаводской поликлиники №1.

Об уходе Михаила Стоцкого из крупнейшей поликлиники Петрозаводска сообщил министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

"Я благодарен ему за плодотворную работу на такой ответственной должности, особенно, во время распространения новой коронавирусной инфекции. Он смог организовать работу поликлиники таким образом, что в этот сложный период медицинская помощь населению оказывалась на достойном уровне, а коллектив учреждения смог в кратчайшие сроки освоить новые методы лечения и диагностики ковидной инфекции", - пишет Михаил Охлопков.

По мнению главы Минздрава республики, знания и опыт Михаила Михайловича будут востребованы в здравоохранении Карелии.

"Мы всегда будем рады слышать его мнение. Спасибо Вам, Михаил Михайлович, за Ваш труд!" – написал Охлопков.

Напомним, в конце прошлого года известный реабилитолог Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача петрозаводской поликлиники №2.