Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска

Сегодня был последний рабочий день Аркадия Рутгайзера в качестве главного врача Городской поликлиники №2, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Известный реабилитолог Аркадий Рутгайзер передал сегодня, 30 декабря, полномочия главврача своему заместителю по медчасти Ларисе Гореловой. Он написал заявление об уходе с поста руководителя поликлиники.

Как отметил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, почти 40 лет Аркадий Леонидович работает в здравоохранении и большую часть этого времени руководит поликлиникой, которая во многом – пример для других медицинских организаций.

"Аркадий Леонидович – врач-невролог, кандидат медицинских наук, манульный терапевт, рефлексотерапевт, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия. Человек, искренне переживающий за здравоохранение республики, хороший организатор, врач, сделавший много для развития неврологической службы и реабилитации пациентов. С уважением и благодарностью вручил Аркадию Леонидовичу, одному из первых, новую награду, учрежденную Минздравом Карелии в этом году, – нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Карелия"", – сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

Аркадий Рутгайзер признался "Столице на Онего", что остается главным внештатным реабилитологом Карелии и будет помогать своей поликлинике.

"Мне грустно, 40 лет жизни отдано медицине. Но ухожу по состоянию здоровья, решил, что нужно передохнуть. Тем более что у меня в поликлинике подготовлена достойная смена. И зам, и заведующие отделений прекрасно справляются со своей работой. Ни сотрудникам поликлиники, ни пациентам сегодня не о чем беспокоиться. Приемы я свои тоже не прекращу. Я всегда буду рядом", –сказал Аркадий Леонидович.