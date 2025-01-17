Микроавтобус загорелся в поселке на севере Карелии

Пожарные Муезерского района потушили горевший автомобиль.

Пожар в микроавтобусе Mersedes случился сегодня, 22 января, в поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии по адресу: улица Зеленая, 4. Об этом сообщили в Отряде противопожарной службы по Муезерскому району.

Сигнал о пожаре поступил в 15.44. Пожарные прибыли на место и через 4 минуты ликвидировали открытое горение.

Загорелся моторный отсек, огонь повредил двигатель автомобиля и приборную панель. Жертв и пострадавших нет, причины пожара выясняются.