Микрорайон Петрозаводска останется без света и воды

Завтра в районе Птицефабрики на несколько часов отключат электричество и подачу воды, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 7 августа, с 5.00 до 7.00 на Птицефабрике будет приостановлено электроснабжение.



Временное отключение вызвано проведением работ по технологическому присоединению потребителей к сетям ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

В этот же день с 10.00 до 16.00 в районе будет приостановлена подача воды из-за отключения от электроснабжения насосной станции.

Ресурсоснабжающие компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.