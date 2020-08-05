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Микрорайон Петрозаводска останется без света и воды

Новости. Общество
15:12, 06 Августа 2020
фото: © pixabay.com / Pavlofox
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Завтра в районе Птицефабрики на несколько часов отключат электричество и подачу воды, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 7 августа, с 5.00 до 7.00 на Птицефабрике будет приостановлено электроснабжение.

Временное отключение вызвано проведением работ по технологическому присоединению потребителей к сетям ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

В этот же день с 10.00 до 16.00 в районе будет приостановлена подача воды из-за отключения от электроснабжения насосной станции.

Ресурсоснабжающие компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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