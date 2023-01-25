Милана хочет ходить: родители маленькой жительницы Петрозаводска просят помочь собрать деньги на велосипед-тренажер

В Петрозаводске открыт сбор средств на покупку велосипеда-тренажера для реабилитации маленькой Миланы, которая мечтает ходить.

На странице в соцсети у родителей Миланы сообщается, что у девочки ДЦП. К 5 годам она перенесла огромное количество операций и реабилитаций, но шанс встать на ножки у нее есть.

Для осуществления мечты нужен специальный велосипед-тренажер, стоимость которого составляет 68 800 рублей. Для семьи эта сумма неподъемная. А у Миланы 27 февраля будет день рождения, и велосипед – это самый желанный подарок.

На сегодняшний день на мечту Миланы удалось собрать 22 290 рублей, осталось 46 500. Давайте попробуем помочь ребенку встать на ножки.

Если у вас есть желание и возможность оказать финансовую помощь, то реквизиты для перевода можно найти здесь.