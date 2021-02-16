Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии

Управляющая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Мийнальском сельском поселении.

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", влиятельный бизнесмен проявлял интерес к гостиничным проектам в Карелии. Эксперты издания полагают, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для "строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха".

В перечне видов деятельности компании "Норд Эстейт", которые указаны в Едином государственном реестре юридических лиц, значатся управление недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность легкового такси и даже аренда и лизинг водных транспортных средств и воздушных судов.