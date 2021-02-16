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Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии

Новости. Экономика
10:35, 17 Февраля 2021
фото: © EPA-EFE/ANTHONY ANEX
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Управляющая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Мийнальском сельском поселении.

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", влиятельный бизнесмен проявлял интерес к гостиничным проектам в Карелии. Эксперты издания полагают, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для "строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха".

В перечне видов деятельности компании "Норд Эстейт", которые указаны в Едином государственном реестре юридических лиц, значатся управление недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность легкового такси и даже аренда и лизинг водных транспортных средств и воздушных судов.    

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-17 10:51:26
Хде давидишка ? :)
Off
2021-02-17 10:51:20
предлагаю приставам напрячься. Неспроста . ))
Да
2021-02-17 10:48:54
Рома, подари Челси королеве. И сиди уже с удочкой на Ладоге. Хватит изображать из себя лыцаря.
Изя
2021-02-17 10:46:48
Трындец посёлку )))) :) А может и району с регионом ))) :)
Njkdez
2021-02-17 10:41:48
В каждое сельское поселение по футбольному полю и гостинице 5*. Потом будет где экс депутату матвееву отдыхать.
Гость
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