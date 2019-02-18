Милонов предложил запретить творчество Шнурова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Как заявил парламентарий, целью такого предложения является борьба с алкоголизмом в стране, пишут "Лайф".

"Надо запретить песни, пропагандирующие алкоголь, запретить Шнура и позвать его к Малахову, пускай он его "проберёт" — что же вы делаете: сами не бухаете, а молодёжь за вами ведётся", — сказал Милонов.

Парламентарий добавил, что музыкант предлагает такую модель поведения, которой сам никогда не будет следовать, — это образ легкодоступного и дешёвого удовольствия — "через "Дом-2", "бухалово" и прочее", а не эстетического или духовного. Милонов также призывает обратить внимание на необходимость изменить отношение россиян к пьющим людям.

"Пускай образ пьющего человека станет снова "помоечным", потому что, к сожалению, такие как Сергей Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе", — резюмировал Милонов.

Ранее Милонов резко высказался о Шнурове, комментируя инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде, на эту критику лидер "Ленинграда" ответил в стихах.