Минэк Карелии: «горнолыжный курорт не затронет деревню Тереки»

В Минэкономразвития Карелии рассказали о встрече жителей деревни Тереки с инвестором, собирающимся строить в Кондопожском районе горнолыжный курорт.

Встреча жителей карельской деревни Тереки, расположенной в Кондопожском районе, и представителей инвестора, собирающегося построить горнолыжный курорт рядом с населенным пунктом, прошла сегодня, 24 октября, в селе Спасская Губа. Об итогах встречи, где присутствовали представители заинтересованных ведомств, депутаты, глава района и поселений, рассказали в Минэкономразвития Карелии.

Главное, о чем заявил представитель инвестора — планируемый курорт не затронет деревню Тереки, сообщили в Минэке. При этом инвестор выразил готовность учесть пожелания местных жителей и после подготовки мастер-плана курорта провести еще одну встречу.

«Предложения местных жителей, безусловно, будут учтены, необходимо найти компромисс и баланс интересов при реализации крупных инвестиционных проектов, чтобы достичь главную цель — улучшение качества жизни местных жителей и жителей республики в целом», — отметил заместитель министра экономики Артём Долгих.

Также в министерстве напомнили, что реализация проекта даст импульс социально- экономического развития района, позволит создать новые рабочие места, увеличит налоговые поступления. Предполагается, что будет создано 1.2 тысячи новых рабочих мест, а инвестиции в проект составят более 21 миллиарда рублей.

Напомним, ранее жители старинной деревни Тереки, расположенной на берегу озера Мунозеро в Кондопожском районе Карелии, забили тревогу после того, как узнали о строительстве нового горнолыжного курорта. По их информации, курорт должен затронуть территорию деревни, при этом о самом строительстве – а соглашение с инвестором уже подписано – их никто не предупредил.