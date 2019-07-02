Минэк Карелии начал прием заявок на получение субсидий на научные исследования

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Министерство экономического развития Карелии объявило о планах провести в августе отбор коммерческих компаний, которые получат бюджетные субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для нужд экономики республики.
Как пояснили в пресс-службе министерства, право на субсидии получат юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, которые готовы заняться разработкой, созданием и расширением производства инновационной продукции, а также проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Сколько миллионов зарезервировано для субсидий, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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