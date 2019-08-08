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Новости. Экономика
13:01, 08 Августа 2019
фото: pixabay.com / Olga1205

Минэк Карелии объяснил, зачем раздавать предпринимателям миллионы бюджетных рублей

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Министерство экономического развития Карелии оценило эффективность субсидирования малого и среднего бизнеса в 2019 году – получатели бюджетных средств заплатили налоги и создали рабочие места.

Об этом сообщила заместитель министра Янина Свидская, оценивая результаты первой в 2019 году заявочной кампании по предоставлению субсидий предпринимателям.

По словам замминистра, заявки на получение субсидий подали 242 предпринимателя, из них 110 были признаны победителями. Они получили субсидии на общую сумму около 70 млн рублей.

По условиям соглашения с Минэкономразвития получатели субсидий обязаны создать не менее двух рабочих мест.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-08-08 13:35:35
Денег не давать. Крутись как хочешь.
zanoza
2019-08-08 13:12:11
Цирк ,да и только! Выдавать субсидии чтобы предприниматель создал 2 рабочих места!
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