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Минэк Карелии опроверг заявление своей чиновницы с критикой в адрес полиции

Новости. Общество
12:58, 04 Марта 2021
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Министерство экономического развития Карелии признало несоответствующим действительности заявление замглавы ведомства Елены Игнатенковой о работе полицейских при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэка.

В феврале на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками, Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске.

"Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказала Игнатенкова.

В министерстве сообщили, что по данному заявлению была проведена служебная проверка, в результате которой слова замминистра были признаны необоснованными.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-03-04 14:20:06
Там (в правительстве ) все какие то Игнатенковы . Игнатьевы . Родственники или кумовья что ли . как обычно ?????)))) :)
елпидифор
2021-03-04 13:48:44
Так получается, что эта тетя сама решила проверить работу бара без сопровождения полиции? А может, она хотела просто "добавить", и теперь хозяева вправе учинить именно ей встречный иск за клевету: свет горел потому что метлами, спиртом и песнопениями выгоняли заблудившегося ковида из помещения.
Слава
2021-03-04 13:40:55
Чтобы в нашей стране такое!? Не может быть!!?!!
врунофф
2021-03-04 13:23:10
Уволить по несоответствию занимаемой должности.
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