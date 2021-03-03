Минэк Карелии опроверг заявление своей чиновницы с критикой в адрес полиции

Министерство экономического развития Карелии признало несоответствующим действительности заявление замглавы ведомства Елены Игнатенковой о работе полицейских при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэка.

В феврале на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками, Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске.

"Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказала Игнатенкова.

В министерстве сообщили, что по данному заявлению была проведена служебная проверка, в результате которой слова замминистра были признаны необоснованными.

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