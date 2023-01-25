Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия

Массовые увольнения работников прошли на пострадавшем от санкций предприятии «АЕК» в Костомукше - производство там остановлено.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Компания «АЕК», выпускавшая электропроводку для автомобилей иностранного производства, остановила работу в прошлом из-за того, что западные покупатели перестали приобретать эту продукцию. Руководство предприятия предупреждало власти о планируемых сокращениях персонала.

«Несмотря на поддержку, оказываемую правительством Республики Карелия и Минпромторгом России, система управления компании, настроенная на давальческую схему работы, не позволила «АЕК» оперативно переориентироваться на внутренний рынок. Это привело к приостановке производственной деятельности завода и массовому высвобождению сотрудников», - говорится в сообщении министерства.

Органы службы занятости проводят адресную работу с уволенными работниками «АЕК», чтобы подобрать им подходящие вакансии. Кроме того, им предложена помощь в профессиональном переобучении и открытии собственного дела.

Все сотрудники, попавшие под сокращение, в течение 6 месяцев будут получать компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, добавили в министерстве.

Ранее после остановки производства власти Костомукши говорили, что под сокращение попадут около 700 работников предприятия.

Минэкономразвития рассчитывает на возобновление производства.

«Российские компании, занятые в сфере автомобилестроения выражают заинтересованность в сотрудничестве с карельским заводом. Результаты проведенного аудита подтвердили соответствие ООО «АЕК» всем требованиям для размещения заказов. В настоящее время налаживается взаимодействие компаний с индийскими собственниками карельского завода для обсуждения возможного сотрудничества», – цитирует пресс-служба слова министра Олега Ермолаева.

Владельцем «АЕК» является индийская компания «Samvardhana Motherson International Ltd».