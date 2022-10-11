Одно из ведущих предприятий Карелии сокращает персонал на фоне санкций

Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.

Причиной такого решения для предприятия, производящего электропроводку для транспорта, в том числе западных марок, стали проблемы после введения санкций.

«Мы прекрасно понимаем, что если завтра закроется компания, то открыть снова бизнес практические будет невозможно. Здесь необходима помощь государства в части нахождения потенциальных потребителей для продукции этой компании», — сказал еще в августе на форуме «Вперед, Карелия!» глава Костомукши Сергей Новгородов.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева тогда же, в августе Минэк «подключился к вопросу поиска для „АЕК“ новых покупателей продукции».

«Были предложены различные варианты. Российские компании в сфере машино-, судостроения готовы взаимодействовать с „АЕК“. Но костомукшское предприятие не очень быстро реагирует на изменения экономической ситуации», — пояснил Ермолаев.

О том, каким образом планируется выходить из сложившейся ситуации, читайте статью в «Столице на Онего».