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19.07.2020 19:00

Минэк объяснил, почему малый бизнес в Карелии пошел в рост во время коронавируса

Новости. Экономика
10:49, 20 Июля 2020
фото: pixabay
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карелии выросло на 1,1% с начала марта, когда были введены ограничения для экономики из-за коронавируса.

Об этом заявил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании оперативного штаба по экономике, где обсуждаются меры по минимизации негативного влияния эпидемии на бизнес.

"Основные меры поддержки в создавшихся условиях оказывались малому бизнесу, это позволило не только предотвратить массовое закрытие организаций в данном секторе экономики, но и увеличить численность МСП. Так, в едином реестре малого и среднего предпринимательства общее число субъектов МСП в республике по состоянию на 10 июля текущего года выросло на 1,1% по сравнению с 10 мартам, что соответствует  общероссийской динамике (101,2%)", - приводит слова Ермолаева пресс-служба министерства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-20 11:45:34
И что ? Сегодня ИП открылись,завтра закрылись. Деятельность малого бизнеса практически не заметна в ВВП, а шума вокруг этого бизнеса , как будто он является основнывм двигателем экономики.
Виктор Собанин
2020-07-20 11:32:12
Да, хорошо быть дилетантом,все время для себя что-то открываешь. Ермолаев О.А. дилетант и в горизонтальном и в вертикальном перемещении. Дилетантом быть плохо почти всегда, но иногда очень даже хорошо
Саныч
2020-07-20 11:24:51
Министерство развития при отсутствии развития. Куча лодырей.
Изя
2020-07-20 11:01:35
Хорошо быть дилетантом , лепи что хочешь , все поймут и простят .
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