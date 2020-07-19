Минэк объяснил, почему малый бизнес в Карелии пошел в рост во время коронавируса

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карелии выросло на 1,1% с начала марта, когда были введены ограничения для экономики из-за коронавируса.

Об этом заявил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании оперативного штаба по экономике, где обсуждаются меры по минимизации негативного влияния эпидемии на бизнес.

"Основные меры поддержки в создавшихся условиях оказывались малому бизнесу, это позволило не только предотвратить массовое закрытие организаций в данном секторе экономики, но и увеличить численность МСП. Так, в едином реестре малого и среднего предпринимательства общее число субъектов МСП в республике по состоянию на 10 июля текущего года выросло на 1,1% по сравнению с 10 мартам, что соответствует общероссийской динамике (101,2%)", - приводит слова Ермолаева пресс-служба министерства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".