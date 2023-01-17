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Минэк объяснил сокращение показателей производства на одном из флагманов промышленности Карелии

Новости. Экономика
15:27, 14 Февраля 2023
фото: © Правительство Карелии

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Индекс промышленного производства на Кондопожском ЦБК в 2022 году сократился из-за особенностей статистического учета.

Такой вывод следует из объяснений заместителя министра экономического развития Карелии Александра Ломако на сегодняшнем совещании, посвященном развитию Кондопожского района.

По словам Ломако, ЦБК освоил новый вид продукции, который не был учтен при расчете индекса промышленного производства за 2022 год. Этот показатель попадет в статистику по итогам 2023 года, пояснил замминистра.

Особенности учета повлияли и на общую статистику промышленности Кондопожского района, которая более чем на 95% зависит от показателей комбината.

Как сообщалось ранее, по данных Карелиястата, в целом промышленное производство в Карелии сократилось в 2022 году на 8,6% по сравнению с 2021 годом.

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