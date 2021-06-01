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Минэк объявил о планах запуска 10 новых производств в Карелии

Новости. Экономика
15:54, 02 Июня 2021
фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минэкономразвития Карелии одобрило 10 инвестиционных проектов по созданию новых производств, взятых на сопровождение АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Презентация проектов прошла на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

«Проекты будут реализованы в сфере туризма, в сфере деревообработки, в том числе и в целях выпуска древесно-волокнистого полуфабриката для производства бумаги, картона и бумажных изделий на основе экологически чистой технологии, а также в сфере экологически чистой переработки органических отходов», — говорится в сообщении министерства.

Сколько рабочих мест обещают создать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Dredd
2021-06-02 18:25:01
"По оценке ведомства, реализация проектов позволит создать около 370 новых рабочих мест."

Для республики - капля в море.
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