Минэк объявил о планах запуска 10 новых производств в Карелии

Минэкономразвития Карелии одобрило 10 инвестиционных проектов по созданию новых производств, взятых на сопровождение АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Презентация проектов прошла на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

«Проекты будут реализованы в сфере туризма, в сфере деревообработки, в том числе и в целях выпуска древесно-волокнистого полуфабриката для производства бумаги, картона и бумажных изделий на основе экологически чистой технологии, а также в сфере экологически чистой переработки органических отходов», — говорится в сообщении министерства.

Сколько рабочих мест обещают создать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».