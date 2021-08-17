Минэк объявил первые результаты включения районов Карелии в Арктическую зону

Присвоение статуса территорий Арктической зоны России 6 районам Карелии уже позволило привлечь в экономику 2,3 млрд рублей частных инвестиций.

Об этом сообщили представители Минэкономразвития Карелии на заседании Совета при главе республики по вопросам развития арктических территорий.

По данным министерства, предприниматели, ставшие резидентами Арктической зоны инвестировали в свои бизнес-проекты более 2,3 млрд рублей и создали 132 рабочих места.

«Карелия уверенно входит в тройку субъектов по числу резидентов и является лидером по объему инвестиций», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Всего в федеральный реестр резидентов Арктической зоны включены 23 индивидуальных предпринимателя и юридических лица, которые реализуют на территории Карелии проекты на общую сумму 96 млрд рублей с созданием более 1260 новых рабочих мест.

Кроме того, в районах Карелии, вошедших в Арктическую зону, 1 августа стартовала программа «Арктический гектар», которая предусматривает бесплатное выделение земельных участков населению. На сегодняшний день заявки подали 248 человек.

Статус территорий Арктической зоны России имеют Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы и Костомукша. Их резиденты имеют право на целый ряд преференций, в том числе, налоговые и другие льготы.