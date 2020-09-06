Минэк рекомендовал усилить антивирусную защиту в магазинах в Карелии

Меры по профилактике коронавируса в организациях торговли и сферы услуг в Карелии продлятся в течение неопределенного периода.

Это следует из рекомендаций министерства экономического развития республики по применению средств защиты.

Минэк рекомендовал компаниям, чей персонал непосредственно контактирует с посетителями, использовать вместо лицевых экранов и очков защитные перегородки. "Учитывая, что в ближайшее время не планируется снятия ограничений, связанных с пандемией, рекомендуем качественно подойти к решению данной задачи и использовать эстетически привлекательные, качественные и главное безопасные защитные экраны", - говорится в рекомендациях. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".