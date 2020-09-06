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06.09.2020 19:00

Минэк рекомендовал усилить антивирусную защиту в магазинах в Карелии

Новости. Общество
12:25, 07 Сентября 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК
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Меры по профилактике коронавируса в организациях торговли и сферы услуг в Карелии продлятся в течение неопределенного периода.

Это следует из рекомендаций министерства экономического развития республики по применению средств защиты.

Минэк рекомендовал компаниям, чей персонал непосредственно контактирует с посетителями, использовать вместо лицевых экранов и очков защитные перегородки.

"Учитывая, что в ближайшее время не планируется снятия ограничений, связанных с пандемией, рекомендуем качественно подойти к решению данной задачи и использовать эстетически привлекательные, качественные и главное безопасные защитные экраны", - говорится в рекомендациях.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2020-09-07 13:58:30
Заняться больше нечем Минэку , рекомендации они дают, которые должен давать Роспотребнадзор, а экономика региона , при этом, в глубокой яме.
Os
2020-09-07 13:40:06
Да не надо было просто киоски в Петрозаводске уничтожать - сами по себе они защитная перегородка и покупатели на улице стоят.
Гость
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