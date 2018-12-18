Минэк: В Карелии выросло число предпринимателей

Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Карелии к началу декабря 2018 года достигло 26,3 тысяч, что на 1,1 тысяч больше, чем год назад.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Павел Буренков на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного климата.

По мнению министра, увеличение числа предпринимателей произошло благодаря активизации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Карелии.

В 2018 году более 36 карельских предприятий получили субсидии на компенсации затрат. Наиболее востребованными стали субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, электроэнергию и строительство, а также реконструкцию объектов, предназначенных для проживания туристов.

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