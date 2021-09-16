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Минэк зафиксировал рост объемов внешней торговли Карелии

Новости. Экономика
09:20, 17 Сентября 2021
фото: © forumspb.com

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Минэкономразвития Карелии информирует, что в первой половине 2021 года зафиксирован рост объемов внешней торговли республики.

В январе–июле текущего года объем внешней торговли Карелии увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 723 млн долларов США. Об этом заявляет Минэк республики со ссылкой на данные Северо-Западного таможенного управления.

Объем экспорта товаров из республики по итогам января-июля 2021 года составил 517 млн долл. США, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В министерстве заявили, что это связано с увеличением экспортных поставок целлюлозы, черных металлов и изделий из них, древесины, потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, транспортных средств.

Объем импорта составил 206 млн долл. США, увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение связано с ростом импортных поставок потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, товаров производственного назначения, транспортных средств, целлюлозы, черных металлов и изделий из них, рыбы и ракообразных, информирует Минэк.

Ранее Минэк назвал сферы бизнеса самозанятых, получивших льготные кредиты в Карелии.

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Комментарии

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