Минэкономразвития подготовило законопроект об исправлении кадастровых ошибок

Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается исправлять ошибки в ранее утверждённых результатах кадастровой оценки через МФЦ без необходимости оспаривать их в суде.

Законопроектом предлагается сформировать систему надзора за качеством проведения кадастровой оценки и ввести единые стандартизированные программные инструменты для проведения оценки.

В ведомстве уточнили, что сейчас законопроект находится на этапе согласования с федеральными органами исполнительной власти. Его планируется внести в правительство до конца 2018 года.

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