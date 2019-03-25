Минфин дал прогноз по снижению ипотечной ставки

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Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году.
Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в ходе совещания с вице-премьером Виталием Мутко.
"Мы сейчас не видим опасений с учетом цели, поставленной президентом, по выходу на 8% к 2024 году. Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут возможно раньше, но, видимо, не в этом и даже не в следующем году. Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас все будет макроэкономическое хорошо развиваться, то даже и ниже", – сказал Моисеев.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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