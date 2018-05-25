Минфин "дошлифовывает" налоговую систему

Правительство "дошлифовывает" предложения по изменению налогов на предстоящие 6 лет.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме.

"Мы сейчас в правительстве дошлифовываем наши предложения по налогам, будут изменения, которые зафиксируем на предстоявшие 6 лет. Здесь будут изменения с одной стороны, снижение сложных налогов в виде прямых налогов, с одной стороны, будут изменения по другим частям", - сказал Силуанов. Он также подтвердил планы завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины, не назвав сроки.

Подробнее о настройке налоговой системы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".