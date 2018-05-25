Минфин "дошлифовывает" налоговую систему

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Правительство "дошлифовывает" предложения по изменению налогов на предстоящие 6 лет.
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме.
"Мы сейчас в правительстве дошлифовываем наши предложения по налогам, будут изменения, которые зафиксируем на предстоявшие 6 лет. Здесь будут изменения с одной стороны, снижение сложных налогов в виде прямых налогов, с одной стороны, будут изменения по другим частям", - сказал Силуанов. Он также подтвердил планы завершить нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины, не назвав сроки.
Подробнее о настройке налоговой системы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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