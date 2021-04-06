Минфин досрочно погасил долг бюджета Карелии перед банками на 2 млрд рублей

Государственный долг Карелии за три месяца 2021 года сократился на 1,9 млрд рублей, или на 8% - по состоянию на 1 апреля он составил 21,9 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Снижение долга в первом квартале 2021 года осуществлено за счет досрочного погашения задолженности по кредитам банков в рамках управления временно свободными денежными средствами на счете бюджета… Все долговые обязательства Республики Карелия исполнены в срок. Просроченная задолженность отсутствует", - говорится в сообщении.

О задачах по управлению госдолгом на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии".