Минфин Карелии объяснил, в чем заключается оптимизация налоговой отчетности для организаций

Вступил в силу Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, который оптимизирует налоговую отчетность организаций и снижает административную нагрузку на субъекты предпринимательства, сообщает министерство финансов Карелии.

Согласно закону, с 2020 года организациям не нужно будет представлять в налоговые органы расчеты авансовых платежей по налогу на имущество.

Кроме того, налогоплательщики, имущество которых располагается на территории администрирования разных инспекций, смогут подавать единую декларацию по налогу на имущество организаций на основании уведомления, которое они ранее направили в налоговый орган по субъекту РФ (п. 1.1 ст. 386 НК РФ).

Какие декларации организациям не нужно будет сдавать с 2021 года, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".