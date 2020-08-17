Минфин Карелии предлагает не увеличивать соцподдержку ради экономии бюджетных денег

Министерство финансов Карелии разрабатывает программу экономии бюджетных средств, чтобы не допустить значительного увеличения дефицита бюджета и госдолга из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства глава Минфина Елена Антошина.

По ее словам, резкое сокращение доходов бюджета, вызванное последствиями эпидемии, может привести к росту дефицита и госдолга "до предельных значений, установленных законодательством".

"На сегодняшний день необходимо принимать, по нашему мнению, дополнительные решения по экономии расходов бюджета", - сказала Антошина.

По ее мнению, в целях экономии надо отказаться, например, от увеличения мер социальной поддержки.

О каких еще решениях идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".