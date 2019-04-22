Минфин Карелии прокомментировал снижение налогов

Министерство финансов Карелии разъяснило условия предоставления права на применение пониженных ставок налогов в связи с изменениями в законодательстве.

Реализация инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Республики Карелия.

Основанием для получения права является инвестиционное соглашение с Правительством Республики Карелия.

Право на применение пониженной ставки налога возникает с 1-го числа месяца отчетного периода следующего за датой заключения инвестиционного соглашения, при этом действие соглашения должно распространяться на все отчетные и налоговый периоды, за которые предоставляются налоговые преференции.

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