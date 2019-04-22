Минфин Карелии прокомментировал снижение налогов

Новости по теме
Загрузка...
Министерство финансов Карелии разъяснило условия предоставления права на применение пониженных ставок налогов в связи с изменениями в законодательстве.
Реализация инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Республики Карелия.
Основанием для получения права является инвестиционное соглашение с Правительством Республики Карелия.
Право на применение пониженной ставки налога возникает с 1-го числа месяца отчетного периода следующего за датой заключения инвестиционного соглашения, при этом действие соглашения должно распространяться на все отчетные и налоговый периоды, за которые предоставляются налоговые преференции.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
15.04.2019, 11:59
Аналитика
Сегодня 10:56
Капитал
Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.
Сегодня 09:47
18.04.2019 15:39
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
20.04.2019 13:36
Комментарии