Минфин Карелии разъяснил, кто из предпринимателей освобожден от использования онлайн-касс

Значительная часть предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, полностью освобождена от обязанности использовать онлайн-кассы.

Это следует из пояснений Минфина Карелии к федеральному закону № 192- ФЗ, согласно которому внесены существенные изменения в закон № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.

В список тех видов деятельности, которые ранее уже были освобождены от применения ККТ, включены продажа в розлив молока и питьевой воды (ранее освобождалась продажа мороженого и безалкогольных напитков), а также платные услуги, оказываемые государственными и муниципальными библиотеками.

От применения ККТ освобождено предоставление платных парковочных мест на дорогах общего пользования и на региональных, муниципальных и земельных участках.

Кто из предпринимателей не освобожден от использования ККТ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".