Минфин Карелии сообщил о разработке мер поддержки для резидентов Арктической зоны

В Заксобрание республики внесен законопроект, предусматривающий изменения в налоговой сфере, которые начнут действовать в 2021 году.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия" включает пакет мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидентов Арктической зоны.

Речь, в частности, идет об освобождении от налогообложения в течение пяти первых лет и возможности применения в последующие налоговые периоды пониженных ставок по налогу на прибыль и по налогу на имущество организаций, а также снижение ставки для налогоплательщиков — резидентов, применяющих упрощённую систему налогообложения.

Подробности обо всех мерах поддержки - на сайте "Вести Карелии".