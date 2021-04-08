Минфин назвал налоговую нагрузку на граждан в России одной из самых низких в мире

Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остаётся на одном уровне уже многие годы.

Об этом на своем официальном сайте объявил Минфин России.

"Например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%", - говорится в сообщении. Минфин также отметил, что за последние годы удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".