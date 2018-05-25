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Новости. Экономика
20:40, 25 Мая 2018

Минфин не планирует повышать акцизы на алкоголь выше инфляции

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Министерство финансов России не планирует повышать акцизы на алкоголь или минимальные розничные цены в 2018 году выше инфляции.

Об этом "РИА Новости" сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Если повышение и будет, то только на уровень инфляции, этот вопрос сейчас обсуждается. Никакого иного повышения не будет, — сказал господин Сазанов.— Опять-таки, если минимальные розничные цены будут расти, то в рамках инфляции. Я не ожидаю, что в этом году будет расти МРЦ на водку".

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