Минфин не планирует повышать акцизы на алкоголь выше инфляции

Министерство финансов России не планирует повышать акцизы на алкоголь или минимальные розничные цены в 2018 году выше инфляции.

Об этом "РИА Новости" сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Если повышение и будет, то только на уровень инфляции, этот вопрос сейчас обсуждается. Никакого иного повышения не будет, — сказал господин Сазанов.— Опять-таки, если минимальные розничные цены будут расти, то в рамках инфляции. Я не ожидаю, что в этом году будет расти МРЦ на водку".