Минфин озабочен ухудшением платежной дисциплины карельских компаний перед бюджетом

Задолженность предприятий и других организаций Карелии по платежам в консолидированный бюджет республики в первом полугодии выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в материалах к совещаниям представителей Минфина, Управления ФНС по Республике Карелия, администраций и финансовых органов муниципальных образований республики по вопросу сокращения задолженности.

"Вопрос сокращения задолженности по налоговым и неналоговым доходам сохраняет свою актуальность, по итогам первого полугодия 2020 года объем задолженности по сравнению с данными на начало года увеличился на 16%", - сказано в материалах совещаний. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".