Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"
24.01.2021 15:51
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
Мокрый снег и дождь накроют Карелию
24.01.2021 17:00
Девушка в Петрозаводске выпала из окна многоэтажки 3
Сегодня 12:18
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ
24.01.2021 19:00

Минфин подсчитал рост доходов бюджета Карелии в 2021 году

Новости. Общество
15:15, 25 Января 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за первые три недели 2020 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила на совещании правительства министр финансов республики Елена Антошина, ссылаясь на статистику по состоянию на 21 января 2021 года.

Она привела данные по основным источникам собственных доходов бюджета – НДФЛ и налогу на прибыль предприятий.

"У нас идет налог на доходы физических лиц практически в вровень с 2020 годом – 100,8%. По налогу на прибыль, если в прошлом году у нас было снижение, то в этом году идет плюс", - сказала Антошина.

Ранее министерство экономического развития Карелии составило прогноз, согласно которому налогооблагаемая прибыль организаций вырастет в 2021 году 10,5% по сравнению с 2020 годом.

Это следует из документа "Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Резкого роста платежей министерство ожидает в 2023 году, в том числе от АО "Карельский окатыш". С чем это связано, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 57
21.01.2021 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 5
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»