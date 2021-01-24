Минфин подсчитал рост доходов бюджета Карелии в 2021 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за первые три недели 2020 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила на совещании правительства министр финансов республики Елена Антошина, ссылаясь на статистику по состоянию на 21 января 2021 года.

Она привела данные по основным источникам собственных доходов бюджета – НДФЛ и налогу на прибыль предприятий. "У нас идет налог на доходы физических лиц практически в вровень с 2020 годом – 100,8%. По налогу на прибыль, если в прошлом году у нас было снижение, то в этом году идет плюс", - сказала Антошина. Ранее министерство экономического развития Карелии составило прогноз, согласно которому налогооблагаемая прибыль организаций вырастет в 2021 году 10,5% по сравнению с 2020 годом. Это следует из документа "Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Резкого роста платежей министерство ожидает в 2023 году, в том числе от АО "Карельский окатыш". С чем это связано, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".