Минфин России оценил качество управления финансами в Карелии

Министерство финансов России включило Карелию в число регионов, где качество управления финансами оценивается как «надлежащее» — это средний уровень между «высоким» и «низким».

Такой вывод был сделан по итогам оценки качества управления региональными финансами за 2020 год.

Как пояснили в Минфине Карелии, рейтинг составлен на основании широкого перечня показателей, характеризующих организацию работы по планированию и исполнению бюджета, управлению государственным имуществом и долговыми обязательствами, организацию взаимодействия с органами местного самоуправления, прозрачность и открытость бюджетных данных, а также выполнение указов президента Российской Федерации.

«По итогам 2019 года Карелия стала одним из немногих регионов из группы „надлежащего“ качества, не допустивших ни одного нарушения как бюджетного законодательства Российской Федерации, так и условий соглашений, заключенных с министерством финансов Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина.