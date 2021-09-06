890x80
Реклама
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09

Минфин России оценил качество управления финансами в Карелии

Новости. Экономика
10:03, 07 Сентября 2021
фото: © Марат Абулхатин / ИТАР-ТАСС

Новости партнеров

Министерство финансов России включило Карелию в число регионов, где качество управления финансами оценивается как «надлежащее» — это средний уровень между «высоким» и «низким».

Такой вывод был сделан по итогам оценки качества управления региональными финансами за 2020 год.

Как пояснили в Минфине Карелии, рейтинг составлен на основании широкого перечня показателей, характеризующих организацию работы по планированию и исполнению бюджета, управлению государственным имуществом и долговыми обязательствами, организацию взаимодействия с органами местного самоуправления, прозрачность и открытость бюджетных данных, а также выполнение указов президента Российской Федерации.

«По итогам 2019 года Карелия стала одним из немногих регионов из группы „надлежащего“ качества, не допустивших ни одного нарушения как бюджетного законодательства Российской Федерации, так и условий соглашений, заключенных с министерством финансов Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска
06.09.2021, 11:12
Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Аналитика

06.09.2021 15:22
Политкухня
10 негритят на финишной прямой 7
Дата голосования всё ближе, кандидаты становятся известнее, а вопросов у избирателей меньше не становится.
Чем запомнится уходящее Законодательное собрание Карелии? 2
06.09.2021 15:21
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
03.09.2021 08:50
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:57
Без политики
Деньги из камня
Как в Карелии сделать бизнес на том, что валяется под ногами.
Музыкальный «выстрел» из 90-х
31.08.2021 15:40
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»