Минфин увеличит закупку валюты до рекордных 380 млрд рублей

Минфин в июне – начале июля направит на закупку иностранной валюты на внутреннем рынке почти 380 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

В июне Минфин ожидает получить 402,8 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, в то же время в мае фактические доходы оказались ниже прогнозных на 23,2 млрд руб. В результате Минфин в период с 7 июня по 5 июля направит на покупку валюты 379,7 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 19 млрд руб, сообщают "Ведомости".

В мае – начале июня Минфин планировал закупить валюту на максимальную на тот момент сумму в 322,8 млрд руб. (16,1 млрд в день). Теперь ежедневный размер интервенций увеличится на 18%.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

По расчетам Минфина, при среднегодовой цене нефти в $60 за баррель в 2018 г. будет закуплена валюта на 2,8 трлн руб. По итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб.