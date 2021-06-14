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Минимально необходимый для жизни набор продуктов в Карелии дороже, чем в  соседних регионах

Новости. Общество
07:25, 15 Июня 2021

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии достигла 5715 рублей в месяц.

По этому показателю Карелия заняла в мае третье место среди регионов Северо-Запада.

Рейтинг субъектов СЗФО опубликовал Карелиястат.

Дороже чем в Карелии минимальный набор стоит только в Мурманской и Архангельской областях.

Средняя стоимость по Северо-Западу составила 5509 рублей.

По темпам роста цен Карелия также вошла в тройку лидеров. С начала года минимальный набор продуктов питания в республике подорожал на 11,4%.

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