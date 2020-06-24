Минимально необходимый для жизни набор продуктов в Карелии подорожал до рекордной цифры

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем о Карелии в мае составила 5076 рублей 18 копеек в расчёте на одного человека в месяц.

Результаты расчетов приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-май 2020 года.

Стоимость минимального набора продуктов питания по сравнению с апрелем выросла на 1,9%, а с начала года - на 7,6%. Вместе с тем, темпы роста цен замедлились по сравнению с 2019 годом. В прошлом году за 5 месяцев минимальный набор продуктов подорожал на 9,8%. Какие продукты входят в этот набор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".