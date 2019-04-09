Минимальный набор продуктов в Карелии подорожал на 5,5%

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Стоимость минимального набора продуктов в Карелии в марте 2019 года составила 4907 рублей 66 копеек в расчёте на одного человека в месяц.
Это на 5,5% больше, чем в начале года, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на службу государственной статистики.
По сравнению с февралем продуктовая корзина подорожала на 2,2%.
Подробнее читайте в материале издания.
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